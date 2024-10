Handel in Europa: STOXX 50 am Mittag schwächer

Am Montag notiert der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX 0,59 Prozent leichter bei 4 468,38 Punkten. In den Handel ging der STOXX 50 0,193 Prozent tiefer bei 4 486,31 Punkten, nach 4 495,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4 496,43 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4 465,35 Punkten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Der STOXX 50 wies am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2024, einen Stand von 4 551,48 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 491,43 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, den Wert von 3 919,86 Punkten.

Der Index gewann seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 9,20 Prozent. Bei 4 584,77 Punkten schaffte es der STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 4 010,21 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind derzeit Rio Tinto (+ 1,11 Prozent auf 53,68 GBP), UniCredit (+ 0,79 Prozent auf 39,97 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,57 Prozent auf 26,39 EUR), BP (+ 0,56 Prozent auf 3,90 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0,55 Prozent auf 497,70 EUR). Unter Druck stehen im STOXX 50 derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-2,20 Prozent auf 58,18 EUR), BASF (-1,79 Prozent auf 47,42 EUR), BAT (-1,73 Prozent auf 27,26 GBP), Airbus SE (ex EADS) (-1,20 Prozent auf 132,26 EUR) und HSBC (-0,90 Prozent auf 6,75 GBP).

STOXX 50-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 696 001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 471,420 Mrd. Euro macht die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Santander-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 6,14 erwartet. Mit 9,04 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der HSBC-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at