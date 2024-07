Handel in Europa: STOXX 50 schlussendlich in der Gewinnzone

Der STOXX 50 stieg am Freitagabend.

Der STOXX 50 sprang im STOXX-Handel letztendlich um 1,18 Prozent auf 4 582,35 Punkte an. Zuvor ging der STOXX 50 0,034 Prozent höher bei 4 530,51 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 528,97 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 530,51 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 4 583,50 Einheiten.

STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche legte der STOXX 50 bereits um 1,33 Prozent zu. Vor einem Monat, am 12.06.2024, wurde der STOXX 50 mit 4 559,91 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 385,26 Punkte. Vor einem Jahr, am 12.07.2023, wies der STOXX 50 einen Stand von 3 935,50 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 legte der Index bereits um 11,98 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des STOXX 50 bereits bei 4 584,77 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Siemens (+ 2,94 Prozent auf 184,16 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 2,05 Prozent auf 51,84 CHF), AstraZeneca (+ 1,32 Prozent auf 122,60 GBP), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,32 Prozent auf 40,83 EUR) und BASF (+ 1,22 Prozent auf 44,66 EUR). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen National Grid (-0,79 Prozent auf 9,51 GBP), Diageo (-0,26 Prozent auf 25,40 GBP), Glencore (-0,09 Prozent auf 4,78 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (-0,09 Prozent auf 28,13 GBP) und Zurich Insurance (+ 0,19 Prozent auf 481,90 CHF).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. 22 775 813 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie weist im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 577,470 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Im STOXX 50 verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). HSBC-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 9,61 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.at