Handel in Europa: STOXX 50 startet mit Gewinnen

Der STOXX 50 knüpft aktuell an seine Vortagesgewinne an.

Der STOXX 50 legt im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0,23 Prozent auf 4 454,69 Punkte zu. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,100 Prozent auf 4 448,84 Punkte an der Kurstafel, nach 4 444,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 457,32 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 448,84 Punkten verzeichnete.

STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche gewann der STOXX 50 bereits um 2,35 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.07.2024, bewegte sich der STOXX 50 bei 4 506,26 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.05.2024, wurde der STOXX 50 auf 4 521,42 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 16.08.2023, wurde der STOXX 50 mit 3 939,86 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 8,86 Prozent. Das Jahreshoch des STOXX 50 beträgt derzeit 4 584,77 Punkte. Bei 4 010,21 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

STOXX 50-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich derzeit UBS (+ 1,15 Prozent auf 26,48 CHF), Glencore (+ 0,67 Prozent auf 4,11 GBP), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0,64 Prozent auf 59,97 EUR), BASF (+ 0,56 Prozent auf 42,36 EUR) und Allianz (+ 0,53 Prozent auf 264,90 EUR). Am anderen Ende der STOXX 50-Liste stehen hingegen UniCredit (-0,90 Prozent auf 35,28 EUR), Unilever (-0,52 Prozent auf 47,45 GBP), BAT (-0,50 Prozent auf 27,85 GBP), RELX (-0,37 Prozent auf 35,42 GBP) und Rio Tinto (-0,35 Prozent auf 47,34 GBP) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Im STOXX 50 weist die HSBC-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via STOXX 673 626 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die Novo Nordisk-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 538,243 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 5,20 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index weist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,01 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at