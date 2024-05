Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Donnerstagmittag

Um 12:10 Uhr steigt der MDAX im XETRA-Handel um 0,50 Prozent auf 27 588,95 Punkte. Damit kommen die im MDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 245,012 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0,001 Prozent auf 27 451,65 Punkte an der Kurstafel, nach 27 451,38 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 27 449,55 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 27 610,50 Punkten.

So bewegt sich der MDAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche kletterte der MDAX bereits um 3,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 16.04.2024, wies der MDAX einen Wert von 25 973,85 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.02.2024, lag der MDAX bei 26 148,08 Punkten. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 16.05.2023, bei 27 319,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 2,80 Prozent. Bei 27 610,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Zählern erreicht.

Tops und Flops im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Ströer SE (+ 5,31 Prozent auf 65,45 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,89 Prozent auf 106,75 EUR), Talanx (+ 3,69 Prozent auf 71,60 EUR), Aroundtown SA (+ 3,30 Prozent auf 2,28 EUR) und Delivery Hero (+ 3,09 Prozent auf 32,06 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Evonik (-3,55 Prozent auf 19,98 EUR), freenet (-2,76 Prozent auf 23,26 EUR), Jungheinrich (-1,30 Prozent auf 34,96 EUR), HUGO BOSS (-1,25 Prozent auf 48,28 EUR) und thyssenkrupp (-0,89 Prozent auf 4,88 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2 147 358 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 17,676 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,43 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,34 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at