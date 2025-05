NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Evonik von 18,90 auf 20,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Georgina Fraser passte ihre Schätzungen am Mittwochabend an die jüngsten Quartalsergebnisse an. Die aktuelle Stärke der Methionin-Preise - ein Tierfuttereiweiß und wichtiges Produkt von Evonik - dürfte bis mindestens zur Mitte des dritten Quartals anhalten./ag/mis



