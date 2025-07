NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Evonik von 23,80 auf 22,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi schraubte in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen seine Schätzungen für Umsatz, bereinigtes operatives Ergebnis (Ebitda) und bereinigtes Ergebnis je Aktie 2025 und 2026 nach unten. Die jüngsten, negativen Branchentrends dürften nach den vergangenen, noch relativ guten Quartalen nun auch den Spezialchemiekonzern erfasst haben, befürchtet der Experte./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2025 / 00:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2025 / 00:44 / BST





