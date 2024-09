Handel in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag leichter

Aktuell legen Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Freitag sinkt der DAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,10 Prozent auf 18 557,04 Punkte. Die DAX-Mitglieder sind damit 1,781 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,224 Prozent tiefer bei 18 534,87 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 576,50 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 18 414,13 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 18 607,79 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 1,88 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.08.2024, bewegte sich der DAX bei 17 354,32 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 06.06.2024, den Wert von 18 652,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.09.2023, lag der DAX-Kurs bei 15 741,37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 gewann der Index bereits um 10,66 Prozent. Der DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 990,78 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell MTU Aero Engines (+ 2,64 Prozent auf 272,50 EUR), Sartorius vz (+ 2,55 Prozent auf 241,50 EUR), Deutsche Börse (+ 1,28 Prozent auf 205,90 EUR), Symrise (+ 1,10 Prozent auf 119,80 EUR) und EON SE (+ 0,87 Prozent auf 13,28 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Siemens Energy (-3,52 Prozent auf 24,65 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-1,80 Prozent auf 484,80 EUR), Volkswagen (VW) vz (-1,75 Prozent auf 93,16 EUR), Continental (-1,65 Prozent auf 59,60 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-1,40 Prozent auf 59,20 EUR) unter Druck.

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 3 120 067 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 225,811 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

2024 verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent an der Spitze im Index.

