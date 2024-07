Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Dienstagmittag Abschläge

Der DAX gibt sich am Dienstag schwächer.

Um 12:10 Uhr bewegt sich der DAX im XETRA-Handel 0,21 Prozent leichter bei 18 433,19 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,776 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der DAX 0,004 Prozent leichter bei 18 471,35 Punkten, nach 18 472,05 Punkten am Vortag.

Bei 18 363,07 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 473,00 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 07.06.2024, den Wert von 18 557,27 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 09.04.2024, einen Wert von 18 076,69 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.07.2023, wurde der DAX mit 15 603,40 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 9,92 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im DAX aktuell

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Rheinmetall (+ 1,41 Prozent auf 504,00 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,35 Prozent auf 54,14 EUR), Symrise (+ 1,15 Prozent auf 114,80 EUR), BMW (+ 1,08 Prozent auf 88,06 EUR) und Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,03 Prozent auf 27,37 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-3,33 Prozent auf 63,21 EUR), Bayer (-1,55 Prozent auf 25,65 EUR), Continental (-1,06 Prozent auf 59,72 EUR), Commerzbank (-0,88 Prozent auf 14,64 EUR) und Fresenius SE (-0,69 Prozent auf 28,85 EUR).

Welche DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 2 070 728 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 220,699 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

DAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten auf. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,46 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

