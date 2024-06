Handel in Frankfurt: LUS-DAX fällt am Freitagnachmittag zurück

Der LUS-DAX notiert am Freitag im Minus.

Am Freitag bewegt sich der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA 0,58 Prozent tiefer bei 18 524,00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 18 422,00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 656,00 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Der LUS-DAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 07.05.2024, bei 18 440,00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor drei Monaten, am 07.03.2024, einen Wert von 17 869,00 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, wies der LUS-DAX einen Wert von 15 944,00 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10,63 Prozent. 18 888,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. 16 345,00 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 2,93 Prozent auf 37,74 EUR), Covestro (+ 2,06 Prozent auf 48,17 EUR), Commerzbank (+ 1,57 Prozent auf 15,53 EUR), Beiersdorf (+ 1,29 Prozent auf 144,80 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0,86 Prozent auf 95,94 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-6,02 Prozent auf 27,03 EUR), Daimler Truck (-4,59 Prozent auf 38,24 EUR), Sartorius vz (-3,00 Prozent auf 242,40 EUR), RWE (-2,35 Prozent auf 34,05 EUR) und EON SE (-1,99 Prozent auf 12,32 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Siemens Energy-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3 551 261 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die SAP SE-Aktie mit 200,202 Mrd. Euro die dominierende Aktie im LUS-DAX.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

In diesem Jahr verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,09 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at