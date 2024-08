Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Donnerstagshandels im Minus

So bewegt sich der LUS-DAX am Donnerstagmorgen.

Um 09:26 Uhr sinkt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0,57 Prozent auf 18 396,00 Punkte.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 18 376,50 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18 511,00 Punkten.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gewann der LUS-DAX bereits um Prozent. Noch vor einem Monat, am 01.07.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 18 322,00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, wies der LUS-DAX einen Stand von 17 899,00 Punkten auf. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 01.08.2023, den Stand von 16 254,00 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,87 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der LUS-DAX bereits ein Jahreshoch bei 18 888,50 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 16 345,00 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 5,31 Prozent auf 275,60 EUR), Zalando (+ 2,95 Prozent auf 24,41 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,72 Prozent auf 42,37 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,97 Prozent auf 28,97 EUR) und Merck (+ 1,57 Prozent auf 168,40 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Daimler Truck (-4,67 Prozent auf 34,07 EUR), BMW (-4,08 Prozent auf 82,32 EUR), Heidelberg Materials (-2,14 Prozent auf 94,42 EUR), Volkswagen (VW) vz (-2,03 Prozent auf 101,10 EUR) und Continental (-1,59 Prozent auf 55,80 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Daimler Truck-Aktie aufweisen. 338 031 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 223,991 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at