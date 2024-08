Handel in Frankfurt: MDAX am Mittwochmittag mit Gewinnen

Am Mittwoch legt der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA um 0,72 Prozent auf 24 253,32 Punkte zu. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 234,199 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,459 Prozent auf 24 190,80 Punkte an der Kurstafel, nach 24 080,17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 24 070,30 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 24 335,89 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0,201 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.07.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 25 728,13 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.05.2024, wies der MDAX einen Wert von 26 561,47 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 07.08.2023, den Wert von 28 027,25 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 9,63 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 23 476,10 Punkten erreicht.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell HelloFresh (+ 4,60 Prozent auf 5,32 EUR), Jungheinrich (+ 4,26 Prozent auf 27,40 EUR), United Internet (+ 4,18 Prozent auf 17,18 EUR), WACKER CHEMIE (+ 3,91 Prozent auf 85,64 EUR) und Delivery Hero (+ 3,89 Prozent auf 20,56 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen derweil EVOTEC SE (-37,21 Prozent auf 5,23 EUR), PUMA SE (-12,33 Prozent auf 36,33 EUR), Carl Zeiss Meditec (-3,08 Prozent auf 61,45 EUR), Aroundtown SA (-1,30 Prozent auf 1,94 EUR) und Fraport (-1,04 Prozent auf 45,52 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 5 602 829 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Talanx-Aktie mit 16,617 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die TUI-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 17,18 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

