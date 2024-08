Handel in Frankfurt: MDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,64 Prozent fester bei 25 469,53 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 246,126 Mrd. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,256 Prozent auf 25 371,50 Punkte an der Kurstafel, nach 25 306,84 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Mittwoch bei 25 473,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 370,85 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Gewinn von 1,08 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.06.2024, lag der MDAX bei 25 176,06 Punkten. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der MDAX einen Stand von 26 264,39 Punkten auf. Der MDAX lag am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, bei 28 837,05 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 5,10 Prozent abwärts. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 27 641,56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 24 665,49 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit TeamViewer (+ 10,48 Prozent auf 12,18 EUR), Delivery Hero (+ 3,37 Prozent auf 20,87 EUR), RATIONAL (+ 2,02 Prozent auf 809,00 EUR), Befesa (+ 1,69 Prozent auf 28,86 EUR) und AIXTRON SE (+ 1,68 Prozent auf 21,76 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen KION GROUP (-4,67 Prozent auf 37,37 EUR), KRONES (-1,40 Prozent auf 126,40 EUR), FUCHS SE VZ (-1,35 Prozent auf 39,42 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-1,17 Prozent auf 143,60 EUR) und United Internet (-0,69 Prozent auf 20,26 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 281 067 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 18,037 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 5,29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,62 Prozent bei der RTL-Aktie an.

