Handel in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 1,06 Prozent tiefer bei 31 698,90 Punkten. Insgesamt kommt der MDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 352,219 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Abschlag von 0,514 Prozent auf 31 875,29 Punkte an der Kurstafel, nach 32 039,83 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Freitag bei 31 928,57 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 31 642,72 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang einen Verlust von 0,137 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 32 855,82 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.04.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31 952,10 Punkten. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 17.07.2025, bei 31 014,83 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 2,32 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33 547,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26 803,25 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im MDAX sind derzeit K+S (+ 3,02 Prozent auf 14,32 EUR), RENK (+ 2,40 Prozent auf 43,94 EUR), HENSOLDT (+ 1,28 Prozent auf 74,22 EUR), freenet (+ 1,17 Prozent auf 24,20 EUR) und Sartorius vz (+ 1,01 Prozent auf 249,50 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Siltronic (-6,35 Prozent auf 83,30 EUR), AIXTRON SE (-5,89 Prozent auf 37,69 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5,54 Prozent auf 78,50 EUR), Schaeffler (-4,55 Prozent auf 8,19 EUR) und Elmos Semiconductor (-4,11 Prozent auf 154,00 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 579 820 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 39,774 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Unter den MDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie mit 2,79 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,40 Prozent bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.at