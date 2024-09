Handel in Frankfurt: MDAX notiert am Montagmittag im Plus

Um 12:10 Uhr legt der MDAX im XETRA-Handel um 0,37 Prozent auf 25 939,21 Punkte zu. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 255,208 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,141 Prozent auf 25 879,72 Punkte an der Kurstafel, nach 25 843,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 744,28 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 975,93 Zählern.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 23.08.2024, lag der MDAX-Kurs bei 25 196,58 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, mit 25 296,18 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, einen Stand von 26 536,25 Punkten auf.

Seit Jahresbeginn 2024 schlägt ein Minus von 3,35 Prozent zu Buche. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 641,56 Punkte. 23 476,10 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Carl Zeiss Meditec (+ 2,92 Prozent auf 58,10 EUR), Hypoport SE (+ 2,40 Prozent auf 273,60 EUR), Aroundtown SA (+ 2,28) Prozent auf 2,73 EUR), Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 2,16 Prozent auf 122,90 EUR) und Scout24 (+ 2,12 Prozent auf 77,10 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil HUGO BOSS (-4,79 Prozent auf 36,00 EUR), Stabilus SE (-2,12 Prozent auf 36,95 EUR), HelloFresh (-1,49 Prozent auf 8,33 EUR), Lufthansa (-1,20 Prozent auf 6,24 EUR) und PUMA SE (-1,05 Prozent auf 34,90 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. 1 423 514 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Talanx mit 19,496 Mrd. Euro im MDAX den größten Anteil aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2024 weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,82 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at