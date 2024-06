Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Dienstagmittag Verluste

Der MDAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche in Rot.

Der MDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:10 Uhr um 0,97 Prozent leichter bei 25 454,30 Punkten. Der Wert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 248,550 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0,001 Prozent stärker bei 25 704,01 Punkten in den Dienstagshandel, nach 25 703,64 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25 443,61 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25 704,01 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, den Wert von 27 124,24 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 26 666,96 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.06.2023, wies der MDAX einen Stand von 26 789,76 Punkten auf.

Der Index büßte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 5,16 Prozent ein. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 27 641,56 Punkte. Bei 25 075,79 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 1,47 Prozent auf 89,95 EUR), EVOTEC SE (+ 1,28 Prozent auf 8,70 EUR), TeamViewer (+ 0,32) Prozent auf 11,09 EUR), Evonik (+ 0,29 Prozent auf 19,15 EUR) und Befesa (+ 0,27 Prozent auf 29,80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Delivery Hero (-3,55 Prozent auf 25,00 EUR), thyssenkrupp (-3,53 Prozent auf 4,07 EUR), KION GROUP (-2,79 Prozent auf 37,97 EUR), Knorr-Bremse (-2,59 Prozent auf 69,70 EUR) und K+S (-2,46 Prozent auf 12,48 EUR).

Welche MDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 1 545 773 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 19,109 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die RTL-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,59 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

