Handel in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart in der Gewinnzone

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch am Dienstagmorgen in der Gewinnzone ein.

Am Dienstag gewinnt der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,08 Prozent auf 25 608,03 Punkte. Der Börsenwert der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 244,775 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0,191 Prozent stärker bei 25 637,11 Punkten, nach 25 588,30 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 25 646,05 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25 587,18 Zählern.

So entwickelt sich der MDAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, bewegte sich der MDAX bei 26 057,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.11.2023, wies der MDAX einen Stand von 24 908,68 Punkten auf. Der MDAX lag vor einem Jahr, am 06.02.2023, bei 29 321,71 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 sank der Index bereits um 4,58 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der MDAX bislang 27 272,39 Punkte. Bei 25 075,79 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Aurubis (+ 1,43 Prozent auf 65,36 EUR), Siltronic (+ 1,20 Prozent auf 88,20 EUR), GEA (+ 1,16 Prozent auf 36,55 EUR), EVOTEC SE (+ 1,09 Prozent auf 13,40 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 0,83 Prozent auf 139,75 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Delivery Hero (-2,83 Prozent auf 16,91 EUR), SMA Solar (-1,88 Prozent auf 45,90 EUR), ENCAVIS (-0,91 Prozent auf 12,49 EUR), WACKER CHEMIE (-0,68 Prozent auf 102,85 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,50 Prozent auf 100,30 EUR).

Welche Aktien im MDAX den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Delivery Hero-Aktie. 253 805 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 16,849 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Im MDAX hat die Lufthansa-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,07 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der RTL-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at