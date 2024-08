Handel in Frankfurt: SDAX im Minus

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Der SDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 0,40 Prozent leichter bei 14 228,94 Punkten. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 99,576 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,042 Prozent auf 14 292,42 Punkte an der Kurstafel, nach 14 286,47 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 335,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 199,11 Zählern.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Plus von 0,327 Prozent. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 01.07.2024, einen Stand von 14 421,45 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der SDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.04.2024, einen Stand von 14 297,43 Punkten. Der SDAX notierte noch vor einem Jahr, am 01.08.2023, bei 13 624,01 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 2,95 Prozent zu. Bei 15 337,24 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 13 230,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen derzeit BayWa (+ 10,62 Prozent auf 14,38 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 5,56 Prozent auf 19,38 EUR), AUTO1 (+ 3,53 Prozent auf 8,08 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (+ 2,13 Prozent auf 6,48 EUR) und Grand City Properties (+ 1,93 Prozent auf 11,11 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil DEUTZ (-6,10 Prozent auf 5,01 EUR), INDUS (-4,24 Prozent auf 21,45 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-3,55 Prozent auf 1,09 EUR), RENK (-3,15 Prozent auf 25,39 EUR) und Salzgitter (-3,02 Prozent auf 16,06 EUR).

Die teuersten Unternehmen im SDAX

Im SDAX sticht die DEUTZ-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 732 014 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 7,423 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Im SDAX weist die Schaeffler-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,80 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

