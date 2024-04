Handel in Frankfurt: SDAX klettert am Dienstagnachmittag

Am zweiten Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:43 Uhr 1,10 Prozent auf 14 207,31 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 114,983 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0,520 Prozent höher bei 14 126,38 Punkten in den Dienstagshandel, nach 14 053,25 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 14 230,46 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 14 119,40 Punkten.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 22.03.2024, bei 13 984,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.01.2024, wurde der SDAX auf 13 590,26 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 21.04.2023, einen Stand von 13 518,34 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 2,79 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 14 638,48 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

SDAX-Top-Flop-Liste

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell Hypoport SE (+ 8,51 Prozent auf 250,00 EUR), Varta (+ 4,82 Prozent auf 8,91 EUR), PVA TePla (+ 4,53 Prozent auf 18,22 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 3,22 Prozent auf 44,90 EUR) und CANCOM SE (+ 3,16 Prozent auf 30,08 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen derweil AUTO1 (-2,10 Prozent auf 4,75 EUR), Dürr (-1,14 Prozent auf 22,50 EUR), IONOS (-1,07 Prozent auf 23,10 EUR), Salzgitter (-1,02 Prozent auf 23,40 EUR) und PATRIZIA SE (-0,99 Prozent auf 8,01 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Schaeffler-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 456 710 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 17,050 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,51 erwartet. Die Schaeffler-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,17 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at