Handel in Frankfurt: SDAX liegt mittags im Plus

Beim SDAX stehen die Signale am Mittag auf Stabilisierung.

Um 12:10 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0,17 Prozent höher bei 13 795,99 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 112,930 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,437 Prozent auf 13 832,59 Punkte an der Kurstafel, nach 13 772,39 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 13 784,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 13 865,27 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des SDAX

Auf Wochensicht legte der SDAX bereits um 0,319 Prozent zu. Der SDAX erreichte vor einem Monat, am 01.02.2024, einen Stand von 13 754,10 Punkten. Der SDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 01.12.2023, den Stand von 13 189,87 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, wurde der SDAX auf 13 416,79 Punkte taxiert.

Seit Jahresbeginn 2024 fiel der Index bereits um 0,182 Prozent zurück. Der SDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 14 067,87 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 230,25 Punkte.

Tops und Flops im SDAX aktuell

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell ProSiebenSat1 Media SE (+ 4,15 Prozent auf 6,32 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 2,73 Prozent auf 39,45 EUR), PATRIZIA SE (+ 2,57 Prozent auf 7,58 EUR), Grand City Properties (+ 2,26 Prozent auf 8,81 EUR) und HORNBACH (+ 2,18 Prozent auf 70,45 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil ADTRAN (-3,72 Prozent auf 5,69 USD), Fielmann (-3,38 Prozent auf 42,30 EUR), Mutares (-2,57 Prozent auf 34,10 EUR), AUTO1 (-2,22 Prozent auf 3,39 EUR) und DEUTZ (-1,83 Prozent auf 5,64 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX weist die pbb-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 396 568 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 12,300 Mrd. Euro heraus.

Dieses KGV weisen die SDAX-Titel auf

Unter den SDAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Deutsche Beteiligungs-Aktie mit 4,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die pbb-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

