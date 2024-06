Handel in Frankfurt: SDAX liegt schlussendlich im Minus

Schlussendlich sank der SDAX im XETRA-Handel um 0,66 Prozent auf 15 056,15 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 124,135 Mrd. Euro. In den Freitagshandel ging der SDAX 0,085 Prozent fester bei 15 168,83 Punkten, nach 15 155,88 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 15 168,83 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 994,07 Zählern.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht sank der SDAX bereits um 0,886 Prozent. Vor einem Monat, am 07.05.2024, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 14 772,72 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 07.03.2024, wurde der SDAX auf 13 957,68 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 07.06.2023, wies der SDAX einen Wert von 13 409,99 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 8,94 Prozent nach oben. Bei 15 337,24 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 230,25 Zählern verzeichnet.

SDAX-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell SÜSS MicroTec SE (+ 4,99 Prozent auf 61,00 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2,98 Prozent auf 89,90 EUR), adesso SE (+ 2,32 Prozent auf 101,40 EUR), Deutsche Beteiligungs (+ 1,26 Prozent auf 28,15 EUR) und HORNBACH (+ 1,26 Prozent auf 80,50 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen DWS Group GmbH (-16,16 Prozent auf 35,60 EUR), thyssenkrupp nucera (-6,10 Prozent auf 11,00 EUR), Deutsche Wohnen SE (-5,25 Prozent auf 17,68 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-3,62 Prozent auf 7,19 EUR) und STO SE (-3,58 Prozent auf 167,20 EUR) unter Druck.

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die DWS Group GmbH-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 832 444 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die TRATON-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 17,375 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Die Schaeffler-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,95 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 7,41 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at