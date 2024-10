Handel in Frankfurt: SDAX schwächelt nachmittags

Am Donnerstag geht es im SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,91 Prozent auf 13 956,91 Punkte abwärts. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 101,002 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,001 Prozent auf 14 084,33 Punkte an der Kurstafel, nach 14 084,48 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 14 107,11 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 956,91 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1,59 Prozent. Vor einem Monat, am 10.09.2024, lag der SDAX noch bei 13 328,89 Punkten. Der SDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.07.2024, den Wert von 14 437,87 Punkten. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 10.10.2023, bei 12 822,39 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,982 Prozent nach oben. Aktuell liegt der SDAX bei einem Jahreshoch von 15 337,24 Punkten. Bei 12 940,72 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell PVA TePla (+ 1,80 Prozent auf 12,98 EUR), Mutares (+ 1,70 Prozent auf 23,95 EUR), flatexDEGIRO (+ 1,34 Prozent auf 13,96 EUR), adesso SE (+ 1,24 Prozent auf 73,40 EUR) und 1&1 (+ 1,02 Prozent auf 13,90 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil pbb (-7,70 Prozent auf 5,58 EUR), EVOTEC SE (-3,99 Prozent auf 5,54 EUR), RENK (-3,82 Prozent auf 19,06 EUR), SMA Solar (-2,62 Prozent auf 16,75 EUR) und thyssenkrupp nucera (-2,04 Prozent auf 8,91 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 914 974 Aktien gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie sticht im SDAX mit einer Marktkapitalisierung von 9,745 Mrd. Euro heraus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im SDAX verzeichnet die Deutsche Beteiligungs-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index verzeichnet die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,52 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

