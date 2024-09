Handel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Handelsende Abschläge

So performte der SDAX am Montag schlussendlich.

Der SDAX gab im XETRA-Handel schlussendlich um 0,63 Prozent auf 13 970,25 Punkte nach. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 100,520 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der SDAX 0,177 Prozent höher bei 14 083,65 Punkten, nach 14 058,70 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 13 887,97 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 14 083,65 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.08.2024, wurde der SDAX auf 13 707,32 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, erreichte der SDAX einen Stand von 15 123,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 01.09.2023, bei 13 324,21 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 1,08 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX beträgt derzeit 15 337,24 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12 940,72 Zählern.

Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell SFC Energy (+ 2,65 Prozent auf 21,30 EUR), ATOSS Software (+ 2,31 Prozent auf 142,00 EUR), JOST Werke (+ 2,11 Prozent auf 41,10 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 1,90 Prozent auf 1,07 EUR) und HORNBACH (+ 1,75 Prozent auf 81,40 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich derweil BayWa (-5,60 Prozent auf 11,12 EUR), Hypoport SE (-4,05 Prozent auf 256,00 EUR), adesso SE (-3,48 Prozent auf 63,80 EUR), CompuGroup Medical SE (-3,34 Prozent auf 15,07 EUR) und RENK (-3,00 Prozent auf 26,19 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Schaeffler-Aktie aufweisen. 326 831 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Deutsche Wohnen SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 8,554 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Im SDAX weist die Mutares-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,67 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at