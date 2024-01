Handel in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX aktuell

TecDAX-Handel am Mittag.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,04 Prozent leichter bei 3 267,88 Punkten. Der Börsenwert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 481,077 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,335 Prozent stärker bei 3 280,10 Punkten in den Handel, nach 3 269,15 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3 287,18 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3 264,94 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0,009 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 19.12.2023, wies der TecDAX einen Stand von 3 332,53 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 19.10.2023, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 2 895,17 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 19.01.2023, bei 3 141,39 Punkten.

Der Index verlor seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,71 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX steht derzeit bei 3 373,55 Punkten. Bei 3 187,26 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell AIXTRON SE (+ 1,75 Prozent auf 34,93 EUR), Siltronic (+ 1,33 Prozent auf 91,40 EUR), Infineon (+ 1,16 Prozent auf 34,50 EUR), ADTRAN (+ 1,15 Prozent auf 7,04 USD) und CompuGroup Medical SE (+ 1,03 Prozent auf 39,30 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil MorphoSys (-15,66 Prozent auf 32,00 EUR), Kontron (-3,19 Prozent auf 22,46 EUR), Nordex (-2,89 Prozent auf 9,07 EUR), Energiekontor (-2,42 Prozent auf 76,70 EUR) und EVOTEC SE (-1,72 Prozent auf 14,33 EUR) unter Druck.

Diese TecDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1 578 828 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 169,396 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 10,59 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,32 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at