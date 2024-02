Handel in Frankfurt: TecDAX beginnt Sitzung im Plus

Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,68 Prozent aufwärts auf 3 409,66 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 509,734 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,405 Prozent auf 3 400,35 Punkte an der Kurstafel, nach 3 386,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3 411,13 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 399,51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0,353 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 16.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3 260,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 16.11.2023, lag der TecDAX-Kurs bei 3 091,69 Punkten. Der TecDAX stand vor einem Jahr, am 16.02.2023, bei 3 284,29 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 2,56 Prozent. Das Jahreshoch des TecDAX liegt derzeit bei 3 436,25 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern markiert.

Die Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit AIXTRON SE (+ 3,53 Prozent auf 34,92 EUR), Nagarro SE (+ 2,72 Prozent auf 90,60 EUR), ADTRAN (+ 2,18 Prozent auf 6,57 USD), CompuGroup Medical SE (+ 1,92 Prozent auf 31,92 EUR) und JENOPTIK (+ 1,31 Prozent auf 29,28 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil HENSOLDT (-0,63 Prozent auf 34,60 EUR), MorphoSys (-0,15 Prozent auf 65,50 EUR), TeamViewer (-0,11 Prozent auf 14,23 EUR), SAP SE (-0,04 Prozent auf 164,32 EUR) und Energiekontor (+ 0,00 Prozent auf 72,30 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 222 851 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 192,860 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie. Hier soll ein KGV von 9,98 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,81 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at