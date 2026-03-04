ATOSS Software Aktie

WKN: 510440 / ISIN: DE0005104400

TecDAX-Performance im Fokus 04.03.2026 15:59:54

Handel in Frankfurt: TecDAX im Aufwind

Der TecDAX steigt am Mittwochnachmittag.

Der TecDAX steigt am Mittwochnachmittag.

Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,91 Prozent stärker bei 3 686,53 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 554,643 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0,333 Prozent stärker bei 3 629,34 Punkten, nach 3 617,31 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 3 629,34 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 716,71 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des TecDAX

Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang einen Verlust von 0,465 Prozent. Vor einem Monat, am 04.02.2026, wies der TecDAX einen Wert von 3 613,05 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 04.12.2025, lag der TecDAX-Kurs bei 3 582,34 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 04.03.2025, den Wert von 3 719,15 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 1,72 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 858,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 558,78 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5,52 Prozent auf 56,35 EUR), SMA Solar (+ 4,87 Prozent auf 30,58 EUR), Nordex (+ 4,51 Prozent auf 42,68 EUR), EVOTEC SE (+ 3,96 Prozent auf 5,51 EUR) und Infineon (+ 3,65 Prozent auf 43,20 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil Siltronic (-0,47 Prozent auf 52,85 EUR), TeamViewer (-0,31 Prozent auf 4,46 EUR), ATOSS Software (+ 0,12 Prozent auf 86,90 EUR), Bechtle (+ 0,12 Prozent auf 32,88 EUR) und Elmos Semiconductor (+ 0,28 Prozent auf 145,60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. 2 550 842 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 195,098 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,31 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,77 Prozent bei der freenet-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at

10.02.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
02.02.26 ATOSS Software Buy Warburg Research
02.02.26 ATOSS Software Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
