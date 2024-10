Handel in Frankfurt: TecDAX legt nachmittags zu

Um 15:41 Uhr erhöht sich der TecDAX im XETRA-Handel um 0,69 Prozent auf 3 430,16 Punkte. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561,680 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,206 Prozent auf 3 413,57 Punkte an der Kurstafel, nach 3 406,56 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 3 440,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 413,57 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0,200 Prozent zu. Vor einem Monat, am 24.09.2024, wies der TecDAX einen Stand von 3 296,35 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 24.07.2024, lag der TecDAX bei 3 317,80 Punkten. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.10.2023, den Stand von 2 873,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 3,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 3 490,44 Punkten. 3 125,18 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 3,75 Prozent auf 15,49 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2,93 Prozent auf 14,07 EUR), Siltronic (+ 2,89 Prozent auf 60,50 EUR), EVOTEC SE (+ 2,86 Prozent auf 6,66 EUR) und HENSOLDT (+ 2,84 Prozent auf 31,86 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen ATOSS Software (-3,06 Prozent auf 126,80 EUR), Energiekontor (-1,54 Prozent auf 51,20 EUR), Nagarro SE (-1,47 Prozent auf 93,70 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,04 Prozent auf 61,90 EUR) und TeamViewer (-0,52 Prozent auf 13,51 EUR).

Welche Aktien im TecDAX den größten Börsenwert aufweisen

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2 629 908 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 247,492 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie. Hier soll ein KGV von 8,11 zu Buche schlagen. Die CompuGroup Medical SE-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at