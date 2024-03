Handel in Frankfurt: TecDAX mittags mit grünem Vorzeichen

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,13 Prozent stärker bei 3 383,95 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 516,905 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 3 381,09 Zählern und damit 0,042 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (3 379,68 Punkte).

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 3 399,28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 3 380,66 Punkten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wurde der TecDAX auf 3 408,93 Punkte taxiert. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 18.12.2023, bei 3 306,26 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 226,19 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 1,79 Prozent zu. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 187,26 Zählern verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell EVOTEC SE (+ 4,52 Prozent auf 13,19 EUR), Nemetschek SE (+ 2,56 Prozent auf 85,70 EUR), Eckert Ziegler Strahlen- und Medizintechnik (+ 1,99 Prozent auf 37,96 EUR), ATOSS Software (+ 1,68 Prozent auf 272,00 EUR) und Energiekontor (+ 1,49 Prozent auf 68,00 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen derweil SÜSS MicroTec SE (-1,07 Prozent auf 37,10 EUR), TeamViewer (-0,96 Prozent auf 13,38 EUR), PNE (-0,72 Prozent auf 13,70 EUR), Bechtle (-0,63 Prozent auf 49,06 EUR) und Carl Zeiss Meditec (-0,62 Prozent auf 119,50 EUR).

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1 813 442 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 200,669 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die United Internet-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10,37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,27 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at