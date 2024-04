Handel in Frankfurt: TecDAX nachmittags in der Verlustzone

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr um 1,14 Prozent auf 3 261,82 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 503,536 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0,012 Prozent höher bei 3 299,98 Punkten in den Handel, nach 3 299,60 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des TecDAX betrug 3 260,01 Punkte, das Tageshoch hingegen 3 302,05 Zähler.

TecDAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Gewinne von 2,34 Prozent. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 25.03.2024, einen Stand von 3 420,03 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 25.01.2024, den Wert von 3 335,32 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, notierte der TecDAX bei 3 274,23 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 1,89 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 490,44 Punkten. Bei 3 175,55 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen aktuell Infineon (+ 3,58 Prozent auf 32,56 EUR), ATOSS Software (+ 2,09 Prozent auf 244,50 EUR), MorphoSys (+ 0,00 Prozent auf 67,70 EUR), 1&1 (+ 0,00 Prozent auf 16,64 EUR) und Siemens Healthineers (-0,53 Prozent auf 52,48 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen HENSOLDT (-5,36 Prozent auf 37,10 EUR), AIXTRON SE (-4,16 Prozent auf 21,88 EUR), CompuGroup Medical SE (-4,12 Prozent auf 27,90 EUR), EVOTEC SE (-3,73 Prozent auf 9,28 EUR) und SAP SE (-3,70 Prozent auf 169,06 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 360 255 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204,101 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Blick

2024 präsentiert die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at