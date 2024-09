Handel in Frankfurt: TecDAX schlussendlich leichter

Letztendlich legten Anleger in Frankfurt eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Am Mittwoch schloss der TecDAX den Handel nahezu unverändert (minus 0,18 Prozent) bei 3 308,96 Punkten ab. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 539,298 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,123 Prozent auf 3 310,92 Punkte an der Kurstafel, nach 3 315,00 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 315,92 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 3 288,90 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 0,187 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.08.2024, wies der TecDAX einen Wert von 3 344,10 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.06.2024, wurde der TecDAX mit 3 337,20 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 18.09.2023, wies der TecDAX einen Wert von 3 056,51 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 fiel der Index bereits um 0,470 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 3 490,44 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 125,18 Punkte.

Tops und Flops im TecDAX aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Siltronic (+ 1,93 Prozent auf 68,50 EUR), SÜSS MicroTec SE (+ 1,57 Prozent auf 58,40 EUR), 1&1 (+ 1,50 Prozent auf 13,54 EUR), Sartorius vz (+ 1,27 Prozent auf 248,10 EUR) und Nordex (+ 1,21 Prozent auf 15,07 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen derweil Carl Zeiss Meditec (-1,34 Prozent auf 58,75 EUR), Kontron (-1,25 Prozent auf 15,80 EUR), CompuGroup Medical SE (-1,02 Prozent auf 13,63 EUR), QIAGEN (-0,95 Prozent auf 41,19 EUR) und Deutsche Telekom (-0,79 Prozent auf 26,47 EUR) unter Druck.

Welche TecDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 5 158 088 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 233,475 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 7,84 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,83 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at