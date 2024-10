Handel in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Gewinne

Der TecDAX performt am ersten Tag der Woche positiv.

Der TecDAX klettert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0,58 Prozent auf 3 405,88 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 557,335 Mrd. Euro wert. In den Montagshandel ging der TecDAX 0,281 Prozent fester bei 3 395,80 Punkten, nach 3 386,29 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3 394,92 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3 414,07 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.09.2024, erreichte der TecDAX einen Wert von 3 313,57 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.07.2024, einen Stand von 3 408,93 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 13.10.2023, bei 2 947,25 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 2,45 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 3 490,44 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 125,18 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit ATOSS Software (+ 3,21 Prozent auf 135,20 EUR), Nemetschek SE (+ 1,67 Prozent auf 100,30 EUR), freenet (+ 1,55 Prozent auf 27,56 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1,52 Prozent auf 67,00 EUR) und SAP SE (+ 1,32 Prozent auf 211,35 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-5,59 Prozent auf 5,33 EUR), Energiekontor (-1,90 Prozent auf 51,50 EUR), Nordex (-1,67 Prozent auf 12,97 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1,36 Prozent auf 65,50 EUR) und Nagarro SE (-1,28 Prozent auf 92,70 EUR).

Blick in den TecDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 1 699 149 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 243,332 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die 1&1-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 8,14 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,79 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

