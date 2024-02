Handel in Frankfurt: TecDAX verliert schlussendlich

Am Mittwoch stand der TecDAX via XETRA zum Handelsschluss 0,48 Prozent im Minus bei 3 376,76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 509,781 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0,005 Prozent schwächer bei 3 392,77 Punkten in den Handel, nach 3 392,95 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des TecDAX lag heute bei 3 398,59 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3 359,88 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 1,58 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.01.2024, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3 226,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.11.2023, wies der TecDAX einen Stand von 2 972,92 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 07.02.2023, wurde der TecDAX mit 3 300,88 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2024 ging es für den Index bereits um 1,57 Prozent aufwärts. 3 398,59 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 187,26 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 8,95 Prozent auf 50,90 EUR), TeamViewer (+ 5,42 Prozent auf 14,39 EUR), Nordex (+ 3,45 Prozent auf 9,60 EUR), EVOTEC SE (+ 2,72 Prozent auf 14,52 EUR) und Sartorius vz (+ 2,42 Prozent auf 347,70 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil CompuGroup Medical SE (-18,05 Prozent auf 32,78 EUR), CANCOM SE (-5,85 Prozent auf 28,32 EUR), Infineon (-5,12 Prozent auf 31,88 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-4,54 Prozent auf 18,29 EUR) und Nagarro SE (-2,47 Prozent auf 86,75 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 8 476 122 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 192,439 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die freenet-Aktie mit 10,08 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7,80 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

