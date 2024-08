Handel in London: Börsianer lassen FTSE 100 steigen

Um 12:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,18 Prozent stärker bei 8 298,34 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2,538 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 283,43 Punkten, nach 8 283,43 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 318,55 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8 281,01 Punkten.

FTSE 100-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,157 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.07.2024, stand der FTSE 100 bei 8 198,78 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.05.2024, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 8 370,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.08.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 270,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 legte der Index bereits um 7,47 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten verzeichnet.

Tops und Flops im FTSE 100

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell JD Sports Fashion (+ 7,06 Prozent auf 1,37 GBP), Frasers Group (+ 1,72 Prozent auf 8,59 GBP), Unilever (+ 1,61 Prozent auf 48,09 GBP), United Utilities (+ 1,54 Prozent auf 9,88 GBP) und Flutter Entertainment (+ 1,48 Prozent auf 161,45 GBP). Am anderen Ende der FTSE 100-Liste stehen derweil Legal General (-1,92 Prozent auf 2,27 GBP), Glencore (-1,63 Prozent auf 4,07 GBP), Antofagasta (-1,38 Prozent auf 18,24 GBP), Schroders (-1,33 Prozent auf 3,42 GBP) und Coca-Cola HBC (-1,32 Prozent auf 26,88 GBP) unter Druck.

FTSE 100-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 18 807 010 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von AstraZeneca mit 238,513 Mrd. Euro im FTSE 100 den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,24 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die HSBC-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,83 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

