Handel in London: FTSE 100 gibt nach

Der FTSE 100 zeigt sich am Mittag leichter.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,23 Prozent tiefer bei 8 148,41 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,560 Bio. Euro. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 167,37 Punkten, nach 8 167,37 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 8 167,37 Punkte, das Tagestief hingegen 8 112,03 Zähler.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der FTSE 100 bislang einen Verlust von 0,090 Prozent. Vor einem Monat, am 24.06.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 281,55 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.04.2024, wies der FTSE 100 einen Stand von 8 040,38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 24.07.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 678,59 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 ging es für den Index bereits um 5,53 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des FTSE 100 beträgt derzeit 8 474,41 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich aktuell easyJet (+ 5,73 Prozent auf 4,52 GBP), Fresnillo (+ 3,96 Prozent auf 6,24 GBP), Intertek (+ 3,00 Prozent auf 48,00 GBP), Informa (+ 2,03 Prozent auf 8,64 GBP) und Antofagasta (+ 1,93 Prozent auf 19,50 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Ocado Group (-4,63 Prozent auf 4,11 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (-1,90 Prozent auf 4,55 GBP), 3i (-1,76 Prozent auf 30,17 GBP), Land Securities Group (-1,74 Prozent auf 6,22 GBP) und Scottish Mortgage Investment Trust (-1,71 Prozent auf 8,63 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via LSE 22 190 312 Aktien gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 225,755 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Titel

Die International Consolidated Airlines-Aktie hat mit 4,13 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 inne. Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 10,13 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at