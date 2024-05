Handel in London: FTSE 100 liegt nachmittags im Minus

Am Freitag bewegt sich der FTSE 100 um 15:40 Uhr via LSE 0,27 Prozent leichter bei 8 415,67 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,661 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 438,65 Punkten in den Handel, nach 8 438,65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der FTSE 100 bei 8 441,68 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 8 401,40 Punkten.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Auf Wochensicht fiel der FTSE 100 bereits um 0,214 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 17.04.2024, bewegte sich der FTSE 100 bei 7 847,99 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 wies am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, einen Wert von 7 711,71 Punkten auf. Der FTSE 100 stand noch vor einem Jahr, am 17.05.2023, bei 7 723,23 Punkten.

Der Index stieg auf Jahressicht 2024 bereits um 8,99 Prozent zu. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit Fresnillo (+ 3,95 Prozent auf 6,19 GBP), Rio Tinto (+ 2,02 Prozent auf 57,63 GBP), Antofagasta (+ 1,58 Prozent auf 23,20 GBP), Sage (+ 1,48 Prozent auf 11,01 GBP) und Anglo American (+ 1,35 Prozent auf 26,65 GBP). Unter Druck stehen im FTSE 100 hingegen Spirax-Sarco Engineering (-3,91 Prozent auf 92,05 GBP), Ashtead (-3,88 Prozent auf 58,02 GBP), Auto Trader Group (-3,58 Prozent auf 7,28 GBP), Entain (-3,44 Prozent auf 7,38 GBP) und Flutter Entertainment (-3,22 Prozent auf 160,60 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Im FTSE 100 sticht die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 59 205 146 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie hat im FTSE 100 mit 219,976 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet mit 4,56 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Unter den Aktien im Index weist die Phoenix Group-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at