Handel in London: FTSE 100 mit Kursplus

Kaum bewegt zeigt sich der FTSE 100 am Mittag.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der FTSE 100 im LSE-Handel 0,20 Prozent höher bei 7 661,63 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2,369 Bio. Euro. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 646,16 Punkten in den Handel, nach 7 646,16 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 7 639,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7 674,60 Punkten lag.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der FTSE 100 bislang ein Minus von 0,272 Prozent. Der FTSE 100 erreichte vor einem Monat, am 06.02.2024, den Stand von 7 681,01 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 06.12.2023, erreichte der FTSE 100 einen Stand von 7 515,38 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.03.2023, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 7 929,79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,776 Prozent nach unten. Das Jahreshoch des FTSE 100 liegt derzeit bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Tops und Flops im FTSE 100

Zu den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 zählen derzeit ConvaTec (+ 6,89 Prozent auf 2,70 GBP), B&M European Value Retail SA Reg (+ 2,26 Prozent auf 5,52 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 2,26) Prozent auf 92,46 GBP), Centrica (+ 2,19 Prozent auf 1,31 GBP) und Airtel Africa (+ 2,12 Prozent auf 0,99 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Legal General (-2,28 Prozent auf 2,40 GBP), Reckitt Benckiser (-2,23 Prozent auf 50,00 GBP), Fresnillo (-1,80 Prozent auf 4,85 GBP), Antofagasta (-1,77 Prozent auf 17,46 GBP) und GSK (-1,34 Prozent auf 16,61 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Lloyds Banking Group-Aktie ist im FTSE 100 derzeit am höchsten. 35 143 616 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Im FTSE 100 macht die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 185,197 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

FTSE 100-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,99 zu Buche schlagen. Die Phoenix Group-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

