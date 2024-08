Handel in London: FTSE 100 verbucht mittags Abschläge

Der FTSE 100 verliert heute an Boden.

Um 12:10 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0,72 Prozent leichter bei 8 297,14 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,545 Bio. Euro wert. In den Handel ging der FTSE 100 0,000 Prozent fester bei 8 356,94 Punkten, nach 8 356,94 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 8 295,43 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8 356,94 Zählern.

FTSE 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, einen Stand von 8 155,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.05.2024, stand der FTSE 100 noch bei 8 424,20 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, lag der FTSE 100 bei 7 262,43 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 7,45 Prozent nach oben. Das FTSE 100-Jahreshoch steht derzeit bei 8 474,41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7 404,08 Zählern.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell easyJet (+ 1,32 Prozent auf 4,39 GBP), International Consolidated Airlines (+ 0,80 Prozent auf 1,74 GBP), Hikma Pharmaceuticals (+ 0,49 Prozent auf 20,48 GBP), StJamess Place (+ 0,43 Prozent auf 6,95 GBP) und InterContinental Hotels Group (+ 0,40 Prozent auf 75,18 GBP). Auf der Verliererseite im FTSE 100 stehen hingegen BT Group (-7,17 Prozent auf 1,35 GBP), Burberry (-2,85 Prozent auf 6,83 GBP), Ocado Group (-2,77 Prozent auf 3,69 GBP), Segro (-2,54 Prozent auf 8,73 GBP) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (-2,12 Prozent auf 27,54 GBP).

FTSE 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im FTSE 100 ist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 16 378 894 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,188 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der FTSE 100-Werte im Blick

Die International Consolidated Airlines-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 4,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den FTSE 100-Werten. Die HSBC-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,12 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at