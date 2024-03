Handel in New York: Börsianer lassen NASDAQ 100 zum Handelsstart steigen

Der NASDAQ 100 hält am Morgen an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Am Dienstag steht der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 1,08 Prozent im Plus bei 18 145,62 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,620 Prozent höher bei 18 063,02 Punkten in den Dienstagshandel, nach 17 951,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 18 182,13 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 17 919,33 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 12.02.2024, wurde der NASDAQ 100 mit einer Bewertung von 17 882,66 Punkten gehandelt. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 12.12.2023, bei 16 354,25 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.03.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 11 830,28 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,68 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 18 416,73 Punkten. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell JDcom (+ 4,95 Prozent auf 27,36 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,59 Prozent auf 117,03 USD), NVIDIA (+ 4,55 Prozent auf 896,75 USD), CrowdStrike (+ 4,00 Prozent auf 330,05 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,19 Prozent auf 499,02 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen Enphase Energy (-3,80 Prozent auf 123,80 USD), Sirius XM (-2,76 Prozent auf 4,06 USD), Constellation Energy (-1,81 Prozent auf 164,87 USD), Xcel Energy (-1,20 Prozent auf 52,28 USD) und Moderna (-1,14 Prozent auf 110,70 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die Tesla-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 5 463 991 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 2,760 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 7,05 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at