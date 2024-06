Handel in New York: Dow Jones beginnt Montagshandel mit Verlusten

Der Dow Jones gibt seine Gewinne vom Vortag am Morgen wieder ab.

Um 16:00 Uhr verliert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,30 Prozent auf 38 473,69 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 13,914 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,157 Prozent auf 38 528,39 Punkte an der Kurstafel, nach 38 589,16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 38 431,95 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 38 565,18 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 17.05.2024, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 40 003,59 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.03.2024, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 38 714,77 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der Dow Jones mit 34 299,12 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,01 Prozent zu Buche. Bei 40 077,40 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walt Disney (+ 1,84 Prozent auf 101,81 USD), Apple (+ 0,58 Prozent auf 213,73 USD), Boeing (+ 0,49 Prozent auf 178,13 USD), Johnson Johnson (+ 0,29 Prozent auf 145,96 USD) und Nike (+ 0,26 Prozent auf 93,63 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Verizon (-1,15 Prozent auf 39,22 USD), Cisco (-1,12 Prozent auf 45,17 USD), UnitedHealth (-1,12 Prozent auf 491,57 USD), Amazon (-0,89 Prozent auf 182,03 USD) und Merck (-0,68 Prozent auf 128,60 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 3 056 915 Aktien gehandelt. Im Dow Jones weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,075 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie. Hier wird ein KGV von 8,65 erwartet. Verizon-Anleger werden 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6,78 Prozent gelockt.

