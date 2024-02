Handel in New York: Dow Jones fällt zum Start

Der Dow Jones verliert am Freitag nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Freitag notiert der Dow Jones um 16:00 Uhr via NYSE 0,46 Prozent leichter bei 38 593,36 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 11,541 Bio. Euro. Zuvor ging der Dow Jones 0,968 Prozent tiefer bei 38 397,94 Punkten in den Freitagshandel, nach 38 773,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag am Freitag bei 38 588,09 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 38 751,71 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,164 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 16.01.2024, stand der Dow Jones bei 37 361,12 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 16.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 34 945,47 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.02.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 696,85 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 schlägt ein Plus von 2,33 Prozent zu Buche. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 38 927,08 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Caterpillar (+ 0,72 Prozent auf 325,41 USD), Procter Gamble (+ 0,25 Prozent auf 157,40 USD), American Express (+ 0,16 Prozent auf 212,86 USD), Walmart (+ 0,14 Prozent auf 169,53 USD) und Dow (+ 0,13 Prozent auf 55,24 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Nike (-3,06 Prozent auf 102,80 USD), Walgreens Boots Alliance (-1,88 Prozent auf 21,87 USD), Verizon (-1,47 Prozent auf 40,00 USD), Amgen (-1,24 Prozent auf 285,48 USD) und Johnson Johnson (-1,08 Prozent auf 156,22 USD).

Dow Jones-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 2 821 433 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Microsoft-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 2,827 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Titel

Unter den Dow Jones-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,81 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

