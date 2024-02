Handel in New York: Dow Jones präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Um 20:02 Uhr bewegt sich der Dow Jones im NYSE-Handel 0,13 Prozent schwächer bei 38 920,80 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 13,227 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Zuschlag von 0,296 Prozent auf 39 087,90 Punkte an der Kurstafel, nach 38 972,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Dow Jones lag am Mittwoch bei 38 941,70 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 38 741,68 Punkten erreichte.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der Dow Jones bereits um 0,572 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.01.2024, erreichte der Dow Jones einen Wert von 38 109,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 28.11.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 35 416,98 Punkten. Vor einem Jahr, am 28.02.2023, wurde der Dow Jones auf 32 656,70 Punkte taxiert.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 3,20 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 39 282,28 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 37 122,95 Zählern.

Dow Jones-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Boeing (+ 2,62 Prozent auf 206,67 USD), Walt Disney (+ 1,08 Prozent auf 110,60 USD), Visa (+ 0,89 Prozent auf 285,68 USD), Caterpillar (+ 0,67 Prozent auf 329,83 USD) und McDonalds (+ 0,64 Prozent auf 295,65 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen UnitedHealth (-4,62 Prozent auf 489,72 USD), Dow (-1,89 Prozent auf 55,21 USD), Intel (-1,40 Prozent auf 42,13 USD), Apple (-1,01 Prozent auf 180,78 USD) und Merck (-0,79 Prozent auf 128,01 USD) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Die Apple-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 5 674 815 Aktien gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht im Dow Jones mit 2,798 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Dow Jones-Aktien auf

In diesem Jahr weist die Verizon-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,70 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die 3M-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,82 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

