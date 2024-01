Handel in New York: Dow Jones schließt mit Verlusten

Zum Handelsschluss notierte der Dow Jones im NYSE-Handel 0,42 Prozent leichter bei 37 525,16 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 10,871 Bio. Euro wert. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,944 Prozent schwächer bei 37 327,37 Punkten, nach 37 683,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 37 373,30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 37 552,38 Punkten verzeichnete.

Jahreshoch und Jahrestief des Dow Jones

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones wurde am vorherigen Handelstag, dem 08.12.2023, mit 36 247,87 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 09.10.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 33 604,65 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 09.01.2023, lag der Dow Jones-Kurs bei 33 517,65 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im Dow Jones

Zu den stärksten Einzelwerten im Dow Jones zählen derzeit Merck (+ 0,89 Prozent auf 118,43 USD), Walmart (+ 0,67 Prozent auf 159,31 USD), Procter Gamble (+ 0,41) Prozent auf 149,30 USD), UnitedHealth (+ 0,34 Prozent auf 538,37 USD) und Visa (+ 0,30 Prozent auf 263,33 USD). Unter Druck stehen im Dow Jones hingegen Verizon (-2,64 Prozent auf 39,04 USD), Chevron (-2,54 Prozent auf 145,70 USD), Dow (-2,07 Prozent auf 53,94 USD), Walt Disney (-2,05 Prozent auf 89,67 USD) und Boeing (-1,41 Prozent auf 225,76 USD).

Welche Dow Jones-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im Dow Jones weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13 804 921 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,572 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Mit 6,71 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at