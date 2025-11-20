Schwacher Handel in New York: Dow Jones zeigt sich schwächer

Der Dow Jones gibt sich am vierten Tag der Woche schwächer.

Um 20:02 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,68 Prozent tiefer bei 45 825,63 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18,921 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,000 Prozent auf 46 138,68 Punkte an der Kurstafel, nach 46 138,77 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 45 741,03 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 46 856,75 Zählern.

Dow Jones seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der Dow Jones bislang einen Verlust von 2,64 Prozent. Der Dow Jones wurde vor einem Monat, am 20.10.2025, mit 46 706,58 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 20.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 938,31 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 20.11.2024, einen Stand von 43 408,47 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 8,10 Prozent. Aktuell liegt der Dow Jones bei einem Jahreshoch von 48 431,57 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die stärksten Aktien im Dow Jones sind aktuell Walmart (+ 5,91 Prozent auf 106,56 USD), Home Depot (+ 1,46 Prozent auf 291,40 EUR), UnitedHealth (+ 1,26 Prozent auf 312,97 USD), IBM (+ 1,12 Prozent auf 291,77 USD) und Procter Gamble (+ 0,90 Prozent auf 148,32 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind derweil Boeing (-3,39 Prozent auf 179,40 USD), Cisco (-2,41 Prozent auf 76,50 USD), NVIDIA (-2,01 Prozent auf 182,78 USD), Amazon (-1,77 Prozent auf 218,74 USD) und Honeywell (-1,76 Prozent auf 187,22 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 52 651 237 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 3,826 Bio. Euro im Dow Jones den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Mitglieder

Im Dow Jones hat die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,84 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

