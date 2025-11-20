Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Ende des Donnerstagshandels ab

So bewegte sich der Dow Jones am vierten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der Dow Jones notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,84 Prozent tiefer bei 45 752,26 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 18,921 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,000 Prozent auf 46 138,68 Punkte an der Kurstafel, nach 46 138,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 45 728,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 46 856,75 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der Dow Jones bereits um 2,80 Prozent. Der Dow Jones wies vor einem Monat, am 20.10.2025, einen Wert von 46 706,58 Punkten auf. Der Dow Jones wies vor drei Monaten, am 20.08.2025, einen Wert von 44 938,31 Punkten auf. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 20.11.2024, den Stand von 43 408,47 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,93 Prozent nach oben. Bei 48 431,57 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 36 611,78 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Unter den Top-Aktien im Dow Jones befinden sich derzeit Walmart (+ 6,46 Prozent auf 107,11 USD), Home Depot (+ 1,46 Prozent auf 291,40 EUR), Travelers (+ 0,83 Prozent auf 287,85 USD), Procter Gamble (+ 0,82 Prozent auf 148,19 USD) und UnitedHealth (+ 0,79 Prozent auf 311,54 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Cisco (-3,76 Prozent auf 75,44 USD), Boeing (-3,40 Prozent auf 179,38 USD), NVIDIA (-3,15 Prozent auf 180,64 USD), Amazon (-2,49 Prozent auf 217,14 USD) und Nike (-1,93 Prozent auf 61,43 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im Dow Jones mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 83 287 086 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,826 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im Dow Jones den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Die Verizon-Aktie weist mit 8,84 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones auf. Unter den Aktien im Index weist die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,60 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at