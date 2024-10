Handel in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag

Am Dienstag bewegt sich der Dow Jones um 17:59 Uhr via NYSE 0,31 Prozent leichter bei 42 197,80 Punkten. Der Börsenwert der im Dow Jones enthaltenen Werte beträgt damit 14,017 Bio. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,095 Prozent auf 42 289,75 Punkte an der Kurstafel, nach 42 330,15 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 42 268,00 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 41 945,63 Einheiten.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones erreichte am vorherigen Handelstag, dem 30.08.2024, den Wert von 41 563,08 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2024, lag der Dow Jones-Kurs bei 39 169,52 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, bei 33 507,50 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 11,89 Prozent nach oben. 42 628,32 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 37 122,95 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind derzeit Boeing (+ 1,97 Prozent auf 155,04 USD), Chevron (+ 1,94 Prozent auf 150,13 USD), Travelers (+ 0,90 Prozent auf 236,22 USD), Visa (+ 0,85 Prozent auf 277,29 USD) und Nike (+ 0,75 Prozent auf 89,06 USD). Die Verlierer im Dow Jones sind hingegen Apple (-3,18 Prozent auf 225,60 USD), Intel (-3,07 Prozent auf 22,74 USD), Walt Disney (-2,89 Prozent auf 93,41 USD), Microsoft (-2,04 Prozent auf 421,53 USD) und JPMorgan Chase (-1,14 Prozent auf 208,45 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6 585 800 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,111 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 9,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,99 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at