Handel in New York: Dow Jones startet im Plus

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den Dow Jones auch derzeit aufwärts.

Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 16:00 Uhr um 0,21 Prozent fester bei 33 811,53 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf einen Börsenwert in Höhe von 10,436 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,166 Prozent auf 33 683,41 Punkte an der Kurstafel, nach 33 739,30 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 33 786,72 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 33 882,55 Einheiten.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn stieg der Dow Jones bereits um 1,66 Prozent. Der Dow Jones erreichte vor einem Monat, am 11.09.2023, den Wert von 34 663,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.07.2023, lag der Dow Jones noch bei 34 261,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.10.2022, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 29 239,19 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 2,04 Prozent aufwärts. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 35 679,13 Punkten. Bei 31 429,82 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Walgreens Boots Alliance (+ 3,31 Prozent auf 23,12 USD), Boeing (+ 2,61 Prozent auf 198,58 USD), Amgen (+ 1,58 Prozent auf 275,54 USD), American Express (+ 1,07 Prozent auf 152,54 USD) und JPMorgan Chase (+ 1,01 Prozent auf 147,12 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Chevron (-2,30 Prozent auf 162,71 USD), Coca-Cola (-1,72 Prozent auf 53,10 USD), Home Depot (-0,42 Prozent auf 297,95 USD), Johnson Johnson (-0,39 Prozent auf 157,74 USD) und McDonalds (-0,37 Prozent auf 250,59 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Apple-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. 1 211 510 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 2,637 Bio. Euro macht die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Im Dow Jones präsentiert die Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Verizon-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,14 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at