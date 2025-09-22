Boeing Aktie

Kursentwicklung im Fokus 22.09.2025

Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus

Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus

Der Dow Jones zeigt sich am Montag kaum verändert.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr 0,03 Prozent auf 46 331,27 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,531 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,225 Prozent leichter bei 46 211,16 Punkten in den Montagshandel, nach 46 315,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46 035,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46 382,16 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.08.2025, stand der Dow Jones bei 45 631,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der Dow Jones bei 42 206,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, lag der Dow Jones bei 42 063,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 9,29 Prozent zu Buche. Bei 46 396,47 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 3,89 Prozent auf 255,06 USD), Nike (+ 1,96 Prozent auf 72,28 USD), IBM (+ 1,64 Prozent auf 270,78 USD), UnitedHealth (+ 1,44 Prozent auf 341,54 USD) und American Express (+ 1,18 Prozent auf 345,16 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Boeing (-1,56 Prozent auf 212,28 USD), 3M (-1,50 Prozent auf 154,25 USD), Cisco (-1,12 Prozent auf 67,45 USD), Procter Gamble (-1,04 Prozent auf 154,42 USD) und Amazon (-1,04 Prozent auf 229,08 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14 107 228 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,656 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones weist die Merck-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,29 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Analysen zu Dow Jones-Aktien
Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones

Nachrichten zu Boeing Co.

Aktien in diesem Artikel

3M Co. 131,40 -0,24% 3M Co.
Amazon 194,42 -1,42% Amazon
American Express Co. 293,05 1,07% American Express Co.
Apple Inc. 217,40 3,89% Apple Inc.
Boeing Co. 180,72 -0,93% Boeing Co.
Cisco Inc. 57,78 -1,13% Cisco Inc.
IBM Corp. (International Business Machines) 229,75 1,98% IBM Corp. (International Business Machines)
Merck Co. 69,50 0,29% Merck Co.
Microsoft Corp. 437,75 -0,91% Microsoft Corp.
Nike Inc. 59,92 -2,79% Nike Inc.
NVIDIA Corp. 151,72 1,01% NVIDIA Corp.
Procter & Gamble Co. 131,16 -1,69% Procter & Gamble Co.
UnitedHealth Inc. 284,00 -1,63% UnitedHealth Inc.
Verizon Inc. 36,73 -1,24% Verizon Inc.

Indizes in diesem Artikel

Dow Jones 46 339,83 0,05%

ATX schließt tiefer -- DAX schlussendlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart schwächer. Auch der deutsche Leitindex gab nach. An den US-Börsen geht es in der neuen Woche aufwärts. Die Börsen in Asien präsentierten sich am Montag uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

