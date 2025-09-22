Optimismus in New York: Dow Jones notiert im Plus

Der Dow Jones zeigt sich am Montag kaum verändert.

Der Dow Jones gewinnt im NYSE-Handel um 18:00 Uhr 0,03 Prozent auf 46 331,27 Punkte. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 18,531 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,225 Prozent leichter bei 46 211,16 Punkten in den Montagshandel, nach 46 315,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 46 035,83 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 46 382,16 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 22.08.2025, stand der Dow Jones bei 45 631,74 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, lag der Dow Jones bei 42 206,82 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.09.2024, lag der Dow Jones bei 42 063,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 schlägt ein Plus von 9,29 Prozent zu Buche. Bei 46 396,47 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Dow Jones-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Apple (+ 3,89 Prozent auf 255,06 USD), Nike (+ 1,96 Prozent auf 72,28 USD), IBM (+ 1,64 Prozent auf 270,78 USD), UnitedHealth (+ 1,44 Prozent auf 341,54 USD) und American Express (+ 1,18 Prozent auf 345,16 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Boeing (-1,56 Prozent auf 212,28 USD), 3M (-1,50 Prozent auf 154,25 USD), Cisco (-1,12 Prozent auf 67,45 USD), Procter Gamble (-1,04 Prozent auf 154,42 USD) und Amazon (-1,04 Prozent auf 229,08 USD).

Die teuersten Unternehmen im Dow Jones

Aktuell weist die Apple-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. 14 107 228 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,656 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentaldaten im Fokus

Im Dow Jones weist die Merck-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 6,29 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at