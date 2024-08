Handel in New York: NASDAQ 100 am Mittag in der Verlustzone

Am Dienstag verbucht der NASDAQ 100 um 18:01 Uhr via NASDAQ ein Minus in Höhe von 0,03 Prozent auf 19 760,22 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,152 Prozent tiefer bei 19 736,35 Punkten in den Dienstagshandel, nach 19 766,49 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 835,38 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 652,18 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 19 522,62 Punkten berechnet. Der NASDAQ 100 lag noch vor drei Monaten, am 20.05.2024, bei 18 674,19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, betrug der NASDAQ 100-Kurs 14 694,84 Punkte.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 19,44 Prozent aufwärts. Das NASDAQ 100-Jahreshoch liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. 16 249,19 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Palo Alto Networks (+ 8,37 Prozent auf 372,11 USD), PayPal (+ 2,33 Prozent auf 71,05 USD), Zscaler (+ 1,71 Prozent auf 198,85 USD), Netflix (+ 1,33 Prozent auf 697,68 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 1,13 Prozent auf 157,03 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen JDcom (-4,98 Prozent auf 28,07 USD), DexCom (-4,97 Prozent auf 73,83 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (-3,71 Prozent auf 145,50 USD), Diamondback Energy (-2,93 Prozent auf 190,10 USD) und ON Semiconductor (-2,87 Prozent auf 75,49 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 22 243 146 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 3,102 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Diamondback Energy-Aktie mit 4,58 Prozent 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

