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Index im Fokus 08.04.2026 16:02:55

Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen

Handel in New York: NASDAQ 100 beginnt Sitzung mit Gewinnen

Am dritten Tag der Woche geht es für den NASDAQ 100 erneut nach oben.

Am Mittwoch notiert der NASDAQ 100 um 15:59 Uhr via NASDAQ 2,90 Prozent fester bei 24 904,88 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 3,48 Prozent höher bei 25 045,36 Punkten in den Handel, nach 24 202,37 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24 888,11 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 25 045,36 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der NASDAQ 100 bislang Gewinne von 3,16 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.03.2026, stand der NASDAQ 100 bei 24 643,01 Punkten. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 08.01.2026, den Stand von 25 507,10 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 08.04.2025, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 090,40 Punkten auf.

Der Index gab seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1,20 Prozent nach. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 26 165,08 Punkte. Bei 22 841,42 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen derzeit Lam Research (+ 10,39 Prozent auf 247,67 USD), Applied Materials (+ 8,80 Prozent auf 385,50 USD), Axon Enterprise (+ 8,35 Prozent auf 403,99 USD), ASML (+ 8,22 Prozent auf 1 413,87 USD) und Micron Technology (+ 7,91 Prozent auf 407,45 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Diamondback Energy (-6,88 Prozent auf 182,04 USD), Intuit (-2,86 Prozent auf 398,51 USD), Linde (-1,18 Prozent auf 488,75 USD), Verisk Analytics A (-1,01 Prozent auf 179,18 USD) und Kraft Heinz Company (-0,99 Prozent auf 22,95 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 177 560 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ 100 mit 3,691 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Aktien auf

Die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 1,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten auf. Mit 6,92 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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ASML Holding NV NY Registered Shs 1 200,00 -1,23% ASML Holding NV NY Registered Shs
Axon Enterprise 334,20 0,21% Axon Enterprise
Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued 240,90 -1,01% Constellation Energy Corp Registered Shs When Issued
Diamondback Energy Inc 160,00 6,57% Diamondback Energy Inc
Intuit Inc. 332,60 0,03% Intuit Inc.
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Lam Research Corp. 208,95 -0,74% Lam Research Corp.
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