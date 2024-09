Handel in New York: NASDAQ 100 bewegt schlussendlich im Plus

Der NASDAQ 100 verbuchte im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,47 Prozent auf 19 944,84 Punkte. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Gewinn von 0,329 Prozent auf 19 917,56 Punkte an der Kurstafel, nach 19 852,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ 100 bis auf 19 739,67 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 19 984,47 Zählern.

So entwickelt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 23.08.2024, den Wert von 19 720,87 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.06.2024, lag der NASDAQ 100 noch bei 19 474,62 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.09.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 14 701,10 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 20,56 Prozent. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 liegt derzeit bei 20 690,97 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 249,19 Punkten erreicht.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell JDcom (+ 13,91 Prozent auf 33,90 USD), Pinduoduo (spons ADRs) (+ 11,24 Prozent auf 113,80 USD), NVIDIA (+ 3,97 Prozent auf 120,87 USD), eBay (+ 3,14 Prozent auf 65,44 USD) und Lucid (+ 2,89 Prozent auf 3,56 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Regeneron Pharmaceuticals (-4,21 Prozent auf 1 045,98 USD), Charter A (-2,49 Prozent auf 323,36 USD), Costco Wholesale (-1,69 Prozent auf 901,54 USD), Align Technology (-1,64 Prozent auf 249,01 USD) und CrowdStrike (-1,57 Prozent auf 288,54 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 65 672 524 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 3,121 Bio. Euro den größten Anteil ein.

NASDAQ 100-Fundamentalkennzahlen

Unter den NASDAQ 100-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die JDcom-Aktie mit 8,85 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 4,81 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Diamondback Energy-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

