Handel in New York: NASDAQ 100-Börsianer greifen zu

Der NASDAQ 100 entwickelt sich am Mittag positiv.

Um 17:59 Uhr erhöht sich der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,47 Prozent auf 18 281,86 Punkte. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 0,800 Prozent fester bei 18 161,73 Punkten, nach 18 017,57 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag heute bei 18 101,43 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 18 283,69 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 0,045 Prozent. Noch vor einem Monat, am 07.02.2024, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 17 755,07 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.12.2023, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 16 022,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.03.2023, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 12 152,17 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 stieg der Index bereits um 10,50 Prozent. Bei 18 333,26 Punkten verzeichnete der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 16 249,19 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

NASDAQ 100-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell ON Semiconductor (+ 8,67 Prozent auf 84,35 USD), Microchip Technology (+ 6,29 Prozent auf 93,33 USD), NXP Semiconductors (+ 4,85 Prozent auf 263,44 USD), QUALCOMM (+ 4,68 Prozent auf 175,74 USD) und GLOBALFOUNDRIES (+ 4,51 Prozent auf 54,94 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen JDcom (-3,77 Prozent auf 23,97 USD), CrowdStrike (-2,45 Prozent auf 321,48 USD), Lucid (-2,35 Prozent auf 3,12 USD), The Kraft Heinz Company (-1,99 Prozent auf 34,65 USD) und CoStar Group (-1,51 Prozent auf 86,36 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 ist die Tesla-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 7 357 069 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Microsoft mit 2,747 Bio. Euro im NASDAQ 100 den größten Anteil aus.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,40 zu Buche schlagen. Mit 7,28 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Walgreens Boots Alliance-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at